Выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове

17:59, 16 ноября 2023, ПАИ

Выставка работ современных иконописцев открылась в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества сегодня, 16 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В ней принимают участие Эльмира Ярудова из Пскова, а также Андрей и Анастасия Бодько из Белоруссии.

Эльмира Ярудова более семи лет посвятила классической канонической иконе византийского стиля. Вскоре пришла к стилю, в котором есть и искусство эфиопов, и народная икона севера России. Её работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Диакон Андрей Бодько – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Речица. Художник создал сотни икон для храмов и монастырей постсоветского пространства, а также для частных коллекций.

Анастасия Бодько вдохновляется родной природой, архитектурой, людьми, своим домом, семьёй и новой мастерской. С 2016 года участвует в совместных выставках с супругом Андреем Бодько.

Также на выставке представлены предметы старины от Екатерины Кострюковой.

Выставка современной иконописи в Пскове будет работать до 20 декабря. Адрес: улица Некрасова, 10.