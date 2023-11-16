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Общество

Выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове

Выставка работ современных иконописцев открылась в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества сегодня, 16 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Выставка современных иконописцев открылась в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В ней принимают участие Эльмира Ярудова из Пскова, а также Андрей и Анастасия Бодько из Белоруссии.

Эльмира Ярудова более семи лет посвятила классической канонической иконе византийского стиля. Вскоре пришла к стилю, в котором есть и искусство эфиопов, и народная икона севера России. Её работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Диакон Андрей Бодько – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Речица. Художник создал сотни икон для храмов и монастырей постсоветского пространства, а также для частных коллекций.

Анастасия Бодько вдохновляется родной природой, архитектурой, людьми, своим домом, семьёй и новой мастерской. С 2016 года участвует в совместных выставках с супругом Андреем Бодько.

Также на выставке представлены предметы старины от Екатерины Кострюковой.

Выставка современной иконописи в Пскове будет работать до 20 декабря. Адрес: улица Некрасова, 10.

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