Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким Александра Роора

19:19, 16 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина Пскова, музыканта, руководителя детского духового оркестра «Геликон» Александра Роора, который скончался сегодня, 16 ноября.

«Идейный и талантливый, Александр Петрович всю жизнь был предан профессии. В 1996 году он основал Псковский областной симфонический оркестр – теперь Губернаторский симфонический оркестр – и руководил им до 2005 года. Написал музыку к 16 спектаклям Псковского областного театра кукол. В 2004 году по его инициативе при Псковском центре помощи детям создан детский духовой оркестр «Геликон». К каждому юному музыканту он относился с заботой и теплотой. Ученики Александра Петровича становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов», – написал глава Пскова в своём Telegram-канале.

Александр Роор награждён знаками Министерства культуры СССР и ВЦСПС. Дважды удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области «За заслуги в области музыкального искусства». Обладатель почётных званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Почётный гражданин города Пскова».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Петровича. Это невосполнимая утрата для города и области», – написал Борис Елкин.

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