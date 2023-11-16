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Общество

Алексей Наумец встретился с активом Невельского района

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретился с активом Невельского района, сообщил глава района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Олега Майорова

Во встрече участвовали представители военного комиссариата, филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, центра социального обслуживания.

Обсудили проблемные вопросы, касающиеся участников СВО и их семей, а также оказание им своевременной и эффективной поддержки. Алексей Наумец поблагодарил представителей общественности, предпринимателей, жителей района за помощь фронту и семьям военнослужащих.

«Отдельно лично хочу поблагодарить наших социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», которые в оперативном режиме консультируют, оказывают содействие семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в решении возникающих проблем и вопросов», – написал Олег Майоров, добавив, что работа фонда осуществляется в здании службы занятости по адресу Невель, улица Луначарского, 19 (второй этаж, кабинет № 10).

Ранее также сообщалось, что Алексей Наумец с рабочим визитом прибыл в Великолукский район.

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