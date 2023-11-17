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Чемпионат Пскова по пауэрлифтингу проведут впервые за последние несколько лет

Чемпионат Пскова по пауэрлифтингу проведут впервые за последние несколько лет. Соревнования состоятся на стадионе «Машиностроитель» 18 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.

Чемпионат Пскова по пауэрлифтингу проведут впервые за последние несколько лет. Фото: Федерация пауэрлифтинга Псковской области

В соревнованиях примут участие около 40 спортсменов из Пскова, Острова, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

«Соревнования имеют статус городских, поэтому в них в основном выступают спортсмены начинающего уровня. Борьба ожидается в юношеских категориях до 19 лет в дисциплине «классическое троеборье», – отметил Тимур Федотов.

«Городские соревнования около шести-семи лет не проводились, поэтому это первый чемпионат Пскова за долгие годы. До этого проводились только областные соревнования. Сейчас принято решение возобновить проведение чемпионата Пскова. Впервые соревнования по пауэрлифтингу проводятся в обновлённом здании «Машиностроителя». Это тоже своеобразный дебют. Эти соревнования тоже считаются пробными и для чемпионата города, и для новой спортивной площадки», – поделился председатель спортивной федерации.

Напомним, что торжественное открытие соревнований начнётся в 10:00.

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