Игорь Иванов: Телефону на уроке не место

16:51, 17 ноября 2023, ПАИ

Телефону на уроке не место, заявил ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете на использование телефонов в школе.

В частности, он обратил внимание на высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина, отметившего, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. «Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», – уверен спикер Госдумы РФ.

В свою очередь Игорь Иванов считает, что такая проблема реально назрела. Он также отметил, что молодёжи сейчас не хватает прямой коммуникации и живого общения со сверстниками и учителями, а также важнейших социальных навыков.

«Вместо этого – электронная коммуникация через мессенджеры и дезориентация. А пример дети часто берут со старших. Понаблюдайте, сегодня весьма частой стала картина, когда на массовых мероприятиях не развлекательного характера взрослые смотрят на экран телефона», – сказал Игорь Иванов.

По его мнению, удержать внимание ребёнка учебным материалом на протяжении урока гораздо труднее, чем его современными медиаформатами, гуляющими на пространстве интернета.

«Школьникам, да и студентам гораздо интереснее смотреть клипы, мемы и прочий развлекательный контент, чем вникать в учебный материал. С другой стороны, телефон учащимся нужен, но только в нескольких моментах, когда это напрямую касается благополучия и безопасности ребёнка или телефон задействован в учебном процессе», – сказал Игорь Иванов, отметив, что в декабре Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект об ограничении использования телефонов в школах с учётом мнений педагогов и родителей.