Выставка гобеленов «Нити моих дорог» откроется в Пскове

18:12, 17 ноября 2023, ПАИ

Выставка гобеленов и графических работ под названием «Нити моих дорог» откроется в большом выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове 20 ноября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Из Петербурга в Псков привезут выставку художницы Елены Павловой, работающей в технике шпалерного ткачества (шпалеры чаще всего называют гобеленами).

«Художница Елена Павлова пользуется в своих работах приёмами коврового и традиционного ткачества. Ковроткачество всегда было и остаётся делом трудоёмким. Несуетливая собранность, целеустремлённость – основные особенности характера Елены – позволяют ей идти этим сложным путём, создавая при этом произведения, исполненные гармонии и сдержанной красоты», – отметили в пресс-службе.

Елена Павлова родом из Ижевска. Она окончила Московское художественно-промышленное училище имени Калинина по специальности «художественное ковроткачество», а также Университет российской академии образования на отделении культурологии и искусствознания. В 2006 году награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики». Член Союза художников России с 2003 года. С 1992 года преподаёт в детской художественной школе. И тогда же начала участвовать в региональных, всероссийских и международных выставках и фестивалях.

Ранее сообщалось, что выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове.