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Игорь Иванов: Новые инвестпроекты в регионе создадут рабочие места и увеличат доходы бюджета

Высокую оценку одобрению наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино» реализации двух инвестпроектов – строительства завода по производству электробусов и создания площадки для переработки специй и пряностей – дал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Высокую оценку одобрению наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино» реализации двух инвестпроектов дал Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Лидер профсоюзного движения выразил уверенность в том, что решение наблюдательного совета «Моглино» об одобрении двух новых инвестиционных проектов – это очень хорошее событие для региона. «Появятся новые высокотехнологичные рабочие места с высокой оплатой труда, вырастут доходы регионального бюджета, что повлечёт за собой выполнение всех социальных обязательств и их увеличение. Конечно, будет рост конкуренции на трудовом рынке и даже трудовая миграция из соседних регионов: приедут работники с семьями, что повысит демографические показатели области», – отметил он.

Также Игорь Иванов обратил внимание на то, что все стороны социального партнёрства должны способствовать созданию профсоюзных организаций, как прописано в региональном трёхстороннем соглашении. «Мы надеемся, что на новых предприятиях мы проведём такую совместную работу. Наличие профсоюза позволит исключить теневую занятость, решит вопросы коммуникации с работодателем и правовой защиты, укрепит коллектив и кадры, даст дополнительные социальные гарантии, закреплённые в коллективных договорах», – заверил лидер профсоюзного движения.

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