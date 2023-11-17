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Общество

Ассоциация классных руководителей заработала в Великих Луках

Открытие муниципальной Ассоциации классных руководителей (АКР) состоялось в Великих Луках сегодня, 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Встреча АКР в Великих Луках. Фото: организаторы

Председатель Ассоциации Татьяна Рассолова познакомила классных руководителей города Великие Луки с целью и приоритетными задачами АКР.

Ассоциация классных руководителей (АКР) призвана сплотить классных руководителей Псковской области, осуществлять профессиональную поддержку педагогов, развивать взаимное сотрудничество и транслировать успешный педагогический опыт.

«Благодаря возможности общения, сотрудничества и обоюдной связи между классными руководителями города реализация задач воспитания школьников в городе Великие Луки станет эффективнее», – отметили организаторы.

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