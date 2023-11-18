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Светлана Мельникова рассказала, почему фестиваль «На том стоим» проходит в Псковской области

Почему фестиваль «На том стоим» проходит в Псковской области, объяснила генеральный директор Псковского музея заповедника Светлана Мельникова в ходе общения с журналистами, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы придумали этот фестиваль с Виталием Мироновым ровно год назад, когда он просто приехал в гости в Псков. Чем больше он знакомился с Псковской землей, историей Пскова, сутью псковской жизни, тем больше он проникался мыслью о том, что здесь обязательно нужно сделать что-то интересное. Какова суть Псковской земли? Защита! Защита Отечества. И эти слова четко были сказаны нашим замечательным князем Довмонтом, и мы сейчас должны, как и он, выразить суть нашей жизни: «Потягнем за Отечество!» Где ещё защищать русскую культуру, где ещё защищать рубежи русской истории, как не в Пскове? И для меня бесконечно важно, что начало фестиваля было дано именно в музее. Мне кажется, что эта история обязательно будет иметь продолжение. Я убеждена, что псковичам, гостям нашей земли будет безумно интересно встречаться с этими замечательными людьми, понять, почему они в это время, преодолевая огромные сложности, приехали к нам и выразили свою позицию, свою поддержку. Это необыкновенно важно! И мне кажется, что в будущих наших проектах обязательно будет участвовать много молодежи!» – отметила Светлана Мельникова.  

В Псковской области стартует международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоит», который продлится до 22 ноября. В рамках фестиваля пройдут круглые столы и концерты с участием иностранных музыкантов.

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