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Общество

Скважину пробурили в Красногородском районе по проекту ТОС

Водозаборную скважину пробурили в Красногородском районе по проекту территориального общественного самоуправления «Платишино». Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Скважину пробурили в Красногородском районе по проекту ТОС. Фото здесь и далее: администрация красногородского района

Так, в рамках реализации проекта «Вода – источник жизни» в деревне Платишино пробурена водозаборная скважина, проведены работы по осадке скважины и подключению к водонапорной башне.

Также установлен новый глубинный насос.

Ранее сообщалось, что опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Кроме того, грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году.

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