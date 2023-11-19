Скважину пробурили в Красногородском районе по проекту ТОС

09:54, 19 ноября 2023, ПАИ

Водозаборную скважину пробурили в Красногородском районе по проекту территориального общественного самоуправления «Платишино». Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, в рамках реализации проекта «Вода – источник жизни» в деревне Платишино пробурена водозаборная скважина, проведены работы по осадке скважины и подключению к водонапорной башне.

Также установлен новый глубинный насос.

Ранее сообщалось, что опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Кроме того, грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году.