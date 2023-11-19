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Общество

Сюжет о городах Псковской области показали в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале

Сюжет о городах Псковской области показали в эфире Первого канала 19 ноября. 15-минутный выпуск вошёл в программу «Непутёвые заметки».

Ведущий передачи Дмитрий Крылов рассказал об истории Себежа, родине Зиновия Гердта, о национальном парке «Себежском», о том, как любители активного отдыха могут провести время на Себежской земле, а также об интересных фактах о городе.

В программу также рассказ о другом псковском городе – Острове. Зрителям рассказали об истории строительства и уникальности цепных мостов, а также как связан с этим местом Николай I.

Съёмочная группа побывала и в деревне Самолва. Дмитрий Крылов рассказал о местном музее, легендах Причудья и необычном названии деревни Самолва.

Также зрителям показали пейзажи Гдова и пригласили лично приехать и погрузиться «в далёкое, но славное гдовское Средневековье».

Зрители также узнали о трагической истории Великих Лук, тяжёлых военных испытаниях, которые пережил город, его восстановлении после военных действий. Кроме того, ведущий программы рассказал об обелиске Славы, памятнике Александру Матросову. Также зрителям рассказали, как Великие Луки стали столицей воздухоплавания.

Ранее в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале показали сюжет о Пскове.

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