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23 ноября в Пскове состоится прощание с историком и публицистом Владом Боговым

23 ноября в Пскове состоится прощание с историком и публицистом Владом Боговым, скоропостижно скончавшимся 17 ноября.

Фото со страницы Влада Богова "ВКонтакте"

Отпевание пройдет в соборе Рождества Иоанна Предтечи (улица Максима Горького, 1) в 11:00. Далее – погребение на Крестовском кладбище.

«Приглашаю всех желающих проститься и проводить Владимира Алексеевича в последний путь», – написала супруга умершего Мария Богова на его странице «ВКонтакте».

Влад (Владимир) Алекcеевич Богов родился 15 октября 1976 года в Риге в Латвийской ССР. В 2009 году он окончил Латвийский университет, получив степень магистра филологии русского языка, в 2018 году – аспирантуру Вятского государственного университета по специальности «отечественная история».

Влад Богов был автором фотодокументальной выставки о концлагере в Саласпилсе и лагере для советских военнопленных Шталаг-350 «Приговорённые нацизмом», составителем одноимённого сборника документов, раскрывающих преступные деяния нацистов в Риге в годы Великой Отечественной войны. Также он является автором научного исследования о деятельности концлагеря в Саласпилсе. В прошлом году он выпустил сборник документов об этом концлагере, где впервые был опубликован список бывших узников лагеря (более 6 тысяч имен).

Также историк занимался активной общественной деятельностью: являлся председателем правления благотворительного Фонда развития культуры (Латвия), с 2011 по 2022 год был сопредседателем оргкомитета Дней русской культуры в Латвии. В 2016 году его наградили почётной грамотой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД РФ, а в 2017 году – почётной грамотой правительства Москвы.

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