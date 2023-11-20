Псковские команды завоевали два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга по триатлону

11:50, 20 ноября 2023, ПАИ

Псковские мужская и женская команды Pskov triathlon team завоевали два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате индор, который прошёл 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

«Всего было 18 команд. Причём лимит на эти соревнования как раз составлял 18 команд. В основном все сильнейшие успели зарегистрироваться. Мы совсем недавно создали Федерацию триатлона в Пскове, провели первый триатлон и собрали команду Pskov triathlon team. Выступили в прошлом месяце и взяли два серебра. Собрались, подготовились, улучшили свои результаты и в этот раз взяли две золотые награды – среди мужчин и среди женщин. У нас команда только из псковских спортсменов – это принципиальная позиция. После этой победы все спортсмены входят в состав сборной Псковской области по триатлону», – рассказал Александр Кузьмин.

Председатель спортивной федерации отметил, что довольно сильными были коллективы, выставленные организациями. «Это команда РЖД, «ВКонтакте», комитетов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Многие коллективы выставили профессиональных спортсменов на каждый из видов. Что касается нашей команды, в мужской у нас на первом этапе чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев, на втором этапе я – победитель Кубка мира по биатлону, на третьем этапе – мой спортсмен-любитель, но очень сильный спортсмен без каких-то регалий в лёгкой атлетике Никита Логинов. Мы выиграли где-то минуту у второго места. Девушки – больше минуты», – сказал он.

В женском составе победителями стали Татьяна Степанова, Ольга Сосик и Ксения Желудева.

«Мы каждый месяц теперь ездим в Санкт-Петербург на старты. Это старты в рамках подготовки к будущим соревнованиям, которые мы планируем уже на улице в Петербурге и далее в Сочи. Сейчас мы рассматриваем все зимние старты как подготовку. Задача – стать абсолютными чемпионами этого сезона. Это действительно подспорье – псковская команда, которая впервые участвует, уже сильнейшая в Ленинградской области», – резюмировал председатель Федерации триатлона Псковской области.

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