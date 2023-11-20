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Псковские команды завоевали два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга по триатлону

Псковские мужская и женская команды Pskov triathlon team завоевали два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате индор, который прошёл 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

Псковские команды завоевали два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга по триатлону. Фото: Telegram-канал Александра Кузьмина

«Всего было 18 команд. Причём лимит на эти соревнования как раз составлял 18 команд. В основном все сильнейшие успели зарегистрироваться. Мы совсем недавно создали Федерацию триатлона в Пскове, провели первый триатлон и собрали команду Pskov triathlon team. Выступили в прошлом месяце и взяли два серебра. Собрались, подготовились, улучшили свои результаты и в этот раз взяли две золотые награды – среди мужчин и среди женщин. У нас команда только из псковских спортсменов – это принципиальная позиция. После этой победы все спортсмены входят в состав сборной Псковской области по триатлону», – рассказал Александр Кузьмин.

Председатель спортивной федерации отметил, что довольно сильными были коллективы, выставленные организациями. «Это команда РЖД, «ВКонтакте», комитетов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Многие коллективы выставили профессиональных спортсменов на каждый из видов. Что касается нашей команды, в мужской у нас на первом этапе чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев, на втором этапе я – победитель Кубка мира по биатлону, на третьем этапе – мой спортсмен-любитель, но очень сильный спортсмен без каких-то регалий в лёгкой атлетике Никита Логинов. Мы выиграли где-то минуту у второго места. Девушки – больше минуты», – сказал он.

В женском составе победителями стали Татьяна Степанова, Ольга Сосик и Ксения Желудева.

«Мы каждый месяц теперь ездим в Санкт-Петербург на старты. Это старты в рамках подготовки к будущим соревнованиям, которые мы планируем уже на улице в Петербурге и далее в Сочи. Сейчас мы рассматриваем все зимние старты как подготовку. Задача – стать абсолютными чемпионами этого сезона. Это действительно подспорье – псковская команда, которая впервые участвует, уже сильнейшая в Ленинградской области», – резюмировал председатель Федерации триатлона Псковской области.

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