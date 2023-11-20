Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве СЗФО

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Петрозаводске 7 декабря. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве СЗФО. Фото: Федерация самбо Псковской области

«К этим соревнованиям мы сейчас сильно готовимся. Надеемся, что мы покажем хорошую борьбу и отберёмся на чемпионат и первенство России», – сообщил спикер.

В сборную Псковской области войдут самбисты из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Дно и Себежа.

«Традиционно у ребят получается отобраться на финальный этап соревнований. Человека три-четыре по каждому возрасту у нас пробиваются и становятся финалистами России, где представляют интересы Псковской области в составе сборной СЗФО по самбо», – резюмировал Дмитрий Алёкминский.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 ноября 2023

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве СЗФО
20 ноября 2023

Руководство «Машиностроителя» прояснило ситуацию с лыжероллерами на стадионе
20 ноября 2023

Подведены итоги турнира в честь Всероссийского дня самбо в Пскове
20 ноября 2023

Кубок губернатора Псковской области по хоккею начнётся 1 декабря
20 ноября 2023

Турнир по классическим шахматам стартует сегодня в Пскове
20 ноября 2023

Развитие самбо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
20 ноября 2023

Первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартует 22 ноября
20 ноября 2023

Смартфон станет главным призом открытого турнира по настольному теннису в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...