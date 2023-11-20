Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве СЗФО

17:32, 20 ноября 2023, ПАИ

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Петрозаводске 7 декабря. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«К этим соревнованиям мы сейчас сильно готовимся. Надеемся, что мы покажем хорошую борьбу и отберёмся на чемпионат и первенство России», – сообщил спикер.

В сборную Псковской области войдут самбисты из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Дно и Себежа.

«Традиционно у ребят получается отобраться на финальный этап соревнований. Человека три-четыре по каждому возрасту у нас пробиваются и становятся финалистами России, где представляют интересы Псковской области в составе сборной СЗФО по самбо», – резюмировал Дмитрий Алёкминский.

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