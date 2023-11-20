Около 50 псковских детей записались в секции спортшколы «Мастер» по самбо в этом году

18:07, 20 ноября 2023, ПАИ

Около 50 детей семи-восьми лет записались в секции спортшколы «Мастер» по самбо в этом году. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«И мальчики, и девочки пришли. Конечно, девочек хотелось бы побольше, но те, которые пришли, они такие боевые и шустрые», – отметил спикер пресс-конференции.

Спортсмены пополняют секции в возрасте семи-восьми лет. «Причём с ними интереснее заниматься стало по сравнению с прошлыми. У них глаза горят, им интересно, и нам, соответственно, тоже интересно», – заметил Дмитрий Алёкминский.

«Счастливы ребята, глазки горят. И у нас от них тоже сердца зажигаются. Нам интересно им что-то давать и работать с ними», – резюмировал спикер.

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