Три человека скончались после массового отравления наркотиками в Астрахани
Три человека скончались после массового отравления метадоном в Астрахани – 29-летний мужчина и две 19-летние девушки, сообщает Telegram-канал «112».
На данный момент правоохранители допрашивают троих иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона.
Ранее сообщалось, что порядка 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления наркотиком метадоном. Почти все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии.
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