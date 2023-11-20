Три человека скончались после массового отравления наркотиками в Астрахани

22:15, 20 ноября 2023, ПАИ

Три человека скончались после массового отравления метадоном в Астрахани – 29-летний мужчина и две 19-летние девушки, сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент правоохранители допрашивают троих иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона.

Ранее сообщалось, что порядка 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления наркотиком метадоном. Почти все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии.