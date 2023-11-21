Обновлено более 38 км региональной трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией
Обновлено более 38 км региональной трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В прошлом году отремонтирован участок с 61-го по 80-й км, в этом году – два отрезка с 25-го по 35-км и с 52-го по 61-й км.
Подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, выполнил устройство двух новых слоев асфальта, отремонтировал водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, укрепил обочины.
В нормативное состояние приведены автобусные остановки, вблизи которых обустроены пешеходные переходы.
Стоимость контракта – более 680 млн рублей.
«Работа велась в рамках инициированного президентом нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - напомнил Михаил Ведерников.
Восстановлено теплоснабжение домов на улицах Шестака, Доставалова и Маргелова в Пскове
Около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края в рамках проекта «Твоя губерния»