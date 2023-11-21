Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Обновлено более 38 км региональной трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией

Обновлено более 38 км региональной трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В прошлом году отремонтирован участок с 61-го по 80-й км, в этом году – два отрезка с  25-го по 35-км и с 52-го по 61-й км.   

Подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, выполнил устройство двух новых слоев асфальта, отремонтировал водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, укрепил обочины. 

В нормативное состояние приведены автобусные остановки, вблизи которых обустроены пешеходные переходы. 

Стоимость контракта – более  680 млн рублей.

«Работа велась в рамках инициированного президентом нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - напомнил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Врач рассказала о принципах питания в холодное время года
21 ноября 2023

Обновлено более 38 км региональной трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией
21 ноября 2023

Восстановлено теплоснабжение домов на улицах Шестака, Доставалова и Маргелова в Пскове
21 ноября 2023

День Военной присяги отмечают в России сегодня
20 ноября 2023

Псковичам рассказали, чем они похожи на корейцев
20 ноября 2023

Около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края в рамках проекта «Твоя губерния»
20 ноября 2023

Маэстро из Италии провёл мастер-класс оперного пения в Пскове
20 ноября 2023

Об истории деревни Выбуты расскажет преподаватель ПсковГУ в библиотеке имени Василёва

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...