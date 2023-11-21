19 псковских школ участвуют в проекте «Самбо – в школу»

11:12, 21 ноября 2023, ПАИ

19 псковских школ участвуют во Всероссийском образовательно-спортивном проекте «Самбо – в школу». Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер подчеркнул, что проект даёт детям возможность узнать о самбо без отрыва от учёбы. «Третьим уроком дети приходят в зал на урок физической культуры. Приходит класс, и мы проводим тренировку. Понятно, что она в урезанном состоянии, но в то же время люди, которым она интересна, приходят к нам в спортивную школу. Либо же на месте тренер проводит полноценную тренировку, которая занимает два-три часа. С точки зрения популяризации она очень полезна», – сказал он.

Дмитрий Алёкминский также отметил пользу проекта для практического применения. «Самое простое, чему мы можем научить ребят, – это безболезненно падать. Сейчас у нас скользко. Травмпункт будет снова забит. А люди, которые умеют падать, сделают самостраховку, встанут, отряхнутся и пойдут дальше. Это самое простое и элементарное, от чего мы отталкиваемся. А потом уже на это всё будет накладываться и техника самозащиты. То есть ухода от нападающего или его нейтрализация», – резюмировал спикер.

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