Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Самбо планируют развивать в Псковской области

Самбо планируют развивать в районах Псковской области. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Самбо планируют развивать в Псковской области. Фото: Федерация самбо Псковской области

На данный момент в Псковской области самбо активно развивается в Пскове, Великих Луках, Себеже, Дно, Пушкинских Горах и Стругах Красных, в которых самбо появилось недавно. «В Стругах Красных появился тренер, который вокруг себя организовал неплохую компанию, и коллектив у него хороший. Он сам заинтересован и молод к тому же», – рассказал Дмитрий Алёкминский. 

«Хотелось бы полностью охватить всю Псковскую область. В планах у нас Новоржевский район. Также в Дедовичах планировали положить ковёр. Самое близкое – у нас в Порхове есть один энтузиаст, который взялся тренировать. В следующем году к нему приедем», – заявил спикер.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Три серебра завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по бадминтону
21 ноября 2023

Самбо планируют развивать в Псковской области
21 ноября 2023

19 псковских школ участвуют в проекте «Самбо – в школу»
21 ноября 2023

Подведены итоги чемпионата и первенства Пскова по карате
20 ноября 2023

Александр Серавин представил спортивному сообществу нового руководителя комитета по спорту Псковской области
20 ноября 2023

Около 50 псковских детей записались в секции спортшколы «Мастер» по самбо в этом году
20 ноября 2023

Около 40 самбистов Псковской области выступят на чемпионате и первенстве СЗФО
20 ноября 2023

Руководство «Машиностроителя» прояснило ситуацию с лыжероллерами на стадионе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...