Самбо планируют развивать в Псковской области
Самбо планируют развивать в районах Псковской области. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
На данный момент в Псковской области самбо активно развивается в Пскове, Великих Луках, Себеже, Дно, Пушкинских Горах и Стругах Красных, в которых самбо появилось недавно. «В Стругах Красных появился тренер, который вокруг себя организовал неплохую компанию, и коллектив у него хороший. Он сам заинтересован и молод к тому же», – рассказал Дмитрий Алёкминский.
«Хотелось бы полностью охватить всю Псковскую область. В планах у нас Новоржевский район. Также в Дедовичах планировали положить ковёр. Самое близкое – у нас в Порхове есть один энтузиаст, который взялся тренировать. В следующем году к нему приедем», – заявил спикер.
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