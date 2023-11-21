Каток в Финском парке Пскова будет готов к заливке к 1 декабря

16:57, 21 ноября 2023, ПАИ

Каток, который расположится в Финском парке, будет готов к заливке 1 декабря. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На той неделе приступим к монтажу катка и ограждений, потребуется время, чтобы правильно смонтировать, сделать украшения. К 1 декабря каток будет готов, чтобы формировать лёд», – рассказал он.

Прорабатывается вопрос организации катка на территории стадиона «Машиностроитель», уточнил замглавы администрации города.

«Раньше на самом «Машиностроителе» был каток, прямо на территории стадиона. Но сейчас там мы постелили второе тренировочное поле. Встаёт вопрос, сможем ли мы там организовать каток. Если сможем добиться и будет заключение специалистов, что мы сможем, то там будет организован каток», – отметил гость программы.

Ранее глава Пскова пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке.