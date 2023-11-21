Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каток в Финском парке Пскова будет готов к заливке к 1 декабря

Каток, который расположится в Финском парке, будет готов к заливке 1 декабря. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Каток в Финском парке Пскова будет готов к заливке 1 декабря. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«На той неделе приступим к монтажу катка и ограждений, потребуется время, чтобы правильно смонтировать, сделать украшения. К 1 декабря каток будет готов, чтобы формировать лёд», – рассказал он.

Прорабатывается вопрос организации катка на территории стадиона «Машиностроитель», уточнил замглавы администрации города.

«Раньше на самом «Машиностроителе» был каток, прямо на территории стадиона. Но сейчас там мы постелили второе тренировочное поле. Встаёт вопрос, сможем ли мы там организовать каток. Если сможем добиться и будет заключение специалистов, что мы сможем, то там будет организован каток», – отметил гость программы.

Ранее глава Пскова пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в математическом флешмобе
21 ноября 2023

О федеральных и региональных мерах поддержки жителей Псковской области с детьми рассказали эксперты
21 ноября 2023

Благодаря диспансеризации у 36-летней женщины предотвратили инфаркт
21 ноября 2023

Умеренный снег выпадет в Псковской области 23 ноября
21 ноября 2023

Ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума в Пскове
21 ноября 2023

Более 320 единиц техники будут содержать псковские дороги в зимний период
21 ноября 2023

Выставка «Путь к свету» откроется в псковской библиотеке
21 ноября 2023

В Псковской области запустили всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...