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Экономика

Эксперт назвала главные инвестиционные отрасли Псковской области

Главные инвестиционные отрасли Псковской области назвала руководитель регионального фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 21 ноября.

Екатерина Ершова: «Основной блок реализации инвестиционных соглашений – туристический». Фото: ПАИ

«Основной блок реализации инвестиционных соглашений – туристический. Надо понимать, что у нас есть очень хорошие площадки для реализации таких проектов. Инвесторы сами их находят, потому что сеть озёр и лесной массив вдохновляют на реализацию таких вещей. По сравнению с очень многими регионами России – это наша гордость», – отметила Екатерина Ершова.

Также эксперт выделила выгодное расположение региона. «Нахождение нашего региона между Москвой и Санкт-Петербургом тоже играет свою роль, потому что это позволяет человеку быстро добраться к нам в регион и уехать из большого города. Поэтому однозначно по направлению туристического развития у нас огромное преимущество. Огромный блок инвестиционных соглашений именно по этому проекту реализуется. Внутренний туризм, который активно процветает, тому способствует. Я думаю, что в ближайшее время будут реализованы крупные туристические проекты, которые мы все увидим», – сказала она.

«Если говорить по другим отраслям, то, конечно, это производственный сектор в направлении сельскохозяйственной деятельности. В нашем регионе тоже есть куда смотреть и чем хвастаться. В стадии реализации крупный инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы. Достаточно большое поголовье коров, которое может достигать двух тысяч. Ожидаем, что появятся не только рабочие места, но и серьёзные поступления в налоговый бюджет, которые позволят нашей экономике всё дальше продолжать развиваться», – подчеркнула гостья пресс-конференции. 

Кроме того, руководитель фонда отметила застройку многоквартирными домами как одно из перспективных направлений. «Несмотря на то, что численность населения Псковской области имеет тренд уменьшаться, население Пскова и Псковского района прибывает. Поэтому это тоже одно из значимых направлений, которое сейчас реализовывается. Закрывает потребность населения в многоквартирных домах», – резюмировала спикер.

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