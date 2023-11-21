Творческий фестиваль студотрядов пройдёт в ПсковГУ
Творческий фестиваль студенческих отрядов «Псков – сила, делай красиво» пройдёт в ПсковГУ 24 ноября в 18:00 в актовом зале главного корпуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
«Все студенческие отряды соберутся на одной сцене, чтобы показать свои таланты. Артисты, танцоры, музыканты, поэты. Это точно станет не просто шоу!» – уверены организаторы педагогического отряда «Наставник».
Ранее в ПсковГУ подвели итоги акции «Ольгинский десант».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 ноября 2023
О федеральных и региональных мерах поддержки жителей Псковской области с детьми рассказали эксперты