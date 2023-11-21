Творческий фестиваль студотрядов пройдёт в ПсковГУ

17:29, 21 ноября 2023, ПАИ

Творческий фестиваль студенческих отрядов «Псков – сила, делай красиво» пройдёт в ПсковГУ 24 ноября в 18:00 в актовом зале главного корпуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

«Все студенческие отряды соберутся на одной сцене, чтобы показать свои таланты. Артисты, танцоры, музыканты, поэты. Это точно станет не просто шоу!» – уверены организаторы педагогического отряда «Наставник».

Ранее в ПсковГУ подвели итоги акции «Ольгинский десант».