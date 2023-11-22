Псковская бизнес-тренер перечислила качества, которые помогут найти работу

12:33, 22 ноября 2023, ПАИ

Председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ирина Владимирова перечислила качества, которые помогут найти работу. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Необходимо умение выстраивать отношения, чтобы быть интересными для других. Нужно быть адаптивным, гибким, стремящимся к развитию, открытым, иметь лидерские качества, нести ответственность за свои решения и слова. Плюс нужна способность к организации самого себя, своего внимания и пространства, умение расставлять приоритеты», - отметила Ирина Владимирова.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова добавил, что соискателю пригодится «обучаемость и стремление к саморазвитию».