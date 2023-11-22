Эксперт подвёл итоги сезона спортивного ориентирования в Псковской области

14:23, 22 ноября 2023, ПАИ

Итоги сезона спортивного ориентирования в Псковской области в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

«У нас всегда было примерно по четыре мероприятия в месяц. Мы стараемся, чтобы каждый выходной было какое-то мероприятие, будь то соревнование или лесная тренировка. Это наше кредо, чтобы каждый человек мог провести воскресенье или субботу на тренировке», – поделился собеседник ПАИ.

Мероприятия, запланированные в регулярном календаре, прошли в полном объёме, подчеркнул Алексей Никитин. «Сезон довольно-таки удачный. Видно, что мы пока проседаем по элитному спорту. На сегодняшний день нет сильных спортсменов, которые выступали бы за наш регион. Хочется немного подтянуть дальнейшее желание спортсменов развиваться в спортивном ориентировании. Новые спортсмены, к сожалению, приходят и уходят», – сказал он.

Кроме того, председатель выделил самые большие мероприятия уходящего года в Псковской области. «Самым масштабным соревнованием был, безусловно, «Российский азимут», который мы провели в Себеже. В следующем году он пройдёт в Писковичах. В этом году Министерство спорта РФ немного отстранилось от этого мероприятия. Сезон провели в регионах на местах, но на следующий год мероприятие снова будет всероссийским. Ну и традиционный фестиваль в Алоли. Мы проводим там десять дней. Уже с 1978 года», – пояснил Алексей Никитин.

«На следующий год мероприятия, которые были регионального уровня, станут всероссийскими. Мы завоевали это право. Ещё не дотянули мастеров спорта. В 60 лет спортивного ориентирования нам хотелось, чтобы было 60 мастеров спорта, а их пока 49. Будем стремиться к следующему юбилею сделать 70 мастеров спорта», – резюмировал эксперт.

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