Псковичам рассказали о двух основных видах вовлечения детей в киберпреступления

19:44, 22 ноября 2023, ПАИ

Два основных вида вовлечения детей в киберпреступления в Псковской области назвал оперуполномоченный по особо важным поручением отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

Во-первых, это заведомо ложные сообщения о факте терроризма, например о минировании школ, госучреждений.

«Мы сейчас столкнулись с тем, что в интернете стало популярно «засватать» несовершеннолетнего. Что это означает? Это когда приходит электронное сообщение на адрес школы, в котором указано: «Ваша школа заминирована, требуем один миллион долларов перевести по номеру телефона». Указывается номер телефона Псковской области и Ф. И. О. человека, на чьё имя якобы нужно перевести деньги», – объяснил Дмитрий Борников.

Был случай, когда несовершеннолетний в компьютерной игре поссорился с другим подростком и, обладая информацией о номере телефона и городе проживания, воспользовался этим методом, уточнил эксперт.

«Ещё у нас был случай. Несовершеннолетние познакомились в компьютерной игре: один живёт в Пскове, второй – на Украине. И второй говорит: «Хочешь, я сделаю так, чтобы ты завтра в школу не пошёл?» – и отправляет сообщение о минировании школы в Пскове», – рассказал Дмитрий Борников.

Второй вид киберпреступности, с которым столкнулась псковская полиция, – привлечение несовершеннолетнего в виде курьера. Лжеработодатель через интернет нанимает подростка и предлагает заработок до 100 тысяч рублей в месяц. Подросток получает сообщение, что нужно встретить машину или курьера, который передаст пакет с деньгами. В свою очередь, несовершеннолетний должен пойти в ближайший банкомат, чтобы быстро перевести деньги и отвязать банковскую карту.

«Также перед этим они просят работников пройти верификацию, то есть несовершеннолетний молодой человек фотографируется с паспортом и отсылает всё это работодателю. Если подросток хочет прекратить данную деятельность, то такие лжеработодатели говорят, что обратятся в полицию», – сказал эксперт.