Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кибербезопасность детей обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 ноября.

Темы для обсуждения:

– виды и формы киберпреступлений, в которые вовлекаются несовершеннолетние;

– видят ли дети и их родители все риски, с которыми может столкнуться ребёнок в интернет-пространстве;

– программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, и их эффективность.

Напомним, что с 21 по 23 ноября в Псковской области эксперты Лиги безопасного интернета и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области проводят уроки медиаграмотности. Кроме того, сегодня, 22 ноября, в 14:00 в Псковском техническом лицее (улица Некрасова, 9) пройдёт семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы не знаем о наших детях».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Метель и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2023

Псковская участница программы «Мама-предприниматель» выходит на федеральный уровень
22 ноября 2023

Выход на лёд запрещён в Пскове
22 ноября 2023

Участок 3-го переулка Псковстроя перекроют в Пскове
22 ноября 2023

Кибербезопасность детей обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

68% псковичей помогают своим родителям финансово
22 ноября 2023

Акция «Новогодний подарок солдату» стартует в Псковской области
22 ноября 2023

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...