Кибербезопасность детей обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

10:03, 22 ноября 2023, ПАИ

Круглый стол на тему «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 ноября.

Темы для обсуждения:

– виды и формы киберпреступлений, в которые вовлекаются несовершеннолетние;

– видят ли дети и их родители все риски, с которыми может столкнуться ребёнок в интернет-пространстве;

– программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, и их эффективность.

Напомним, что с 21 по 23 ноября в Псковской области эксперты Лиги безопасного интернета и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области проводят уроки медиаграмотности. Кроме того, сегодня, 22 ноября, в 14:00 в Псковском техническом лицее (улица Некрасова, 9) пройдёт семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы не знаем о наших детях».