Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука стартовали в Великих Луках

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» стартовали в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука стартовали в Великих Луках. Фото здесь и далее: Luki-News

В соревнованиях принимает участие 651 спортсмен из 32 регионов России.

Напомним, что команда Великих Лук насчитывает 25 спортсменов. Турнир разбит на две возрастные категории: спортсмены 2004-2006 годов рождения и 2007-2010 годов рождения.

В соревнованиях принимает участие 651 спортсмен

Отметим, что это последний старт сезона, после которого будет произведён отбор в молодёжную сборную России. Главными для отбора остаются результаты первенства России, однако в случае недобора или спорных моментов результат этих соревнований окажет влияние на формирование юношеской сборной.

Это последний старт сезона, после которого будет произведён отбор в молодёжную сборную России

Согласно программе, первые старты начнутся завтра. Квалификационный этап пройдут спортсмены, которые стреляют из классического лука. Сегодня состоялась пристрелка.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука стартовали в Великих Луках
22 ноября 2023

Эксперт подвёл итоги сезона спортивного ориентирования в Псковской области
22 ноября 2023

Итоги соревнований закрытия сезона спортивного ориентирования подвели в Псковской области
22 ноября 2023

Чемпионат и первенство по тхэквондо пройдут в Псковской области
22 ноября 2023

Псковичи выиграли серебро на соревнованиях по спортивной аэробике в Москве
22 ноября 2023

Девять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по рукопашному бою в Луге
22 ноября 2023

Спортсмены Псковской области стали победителями первенства СЗФО по кудо
21 ноября 2023

Пскович завоевал четыре медали на всероссийских соревнованиях по ушу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...