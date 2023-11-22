Всероссийские соревнования по стрельбе из лука стартовали в Великих Луках

15:26, 22 ноября 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» стартовали в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.

В соревнованиях принимает участие 651 спортсмен из 32 регионов России.

Напомним, что команда Великих Лук насчитывает 25 спортсменов. Турнир разбит на две возрастные категории: спортсмены 2004-2006 годов рождения и 2007-2010 годов рождения.

Отметим, что это последний старт сезона, после которого будет произведён отбор в молодёжную сборную России. Главными для отбора остаются результаты первенства России, однако в случае недобора или спорных моментов результат этих соревнований окажет влияние на формирование юношеской сборной.

Согласно программе, первые старты начнутся завтра. Квалификационный этап пройдут спортсмены, которые стреляют из классического лука. Сегодня состоялась пристрелка.

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