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Общество

Наталия Соколова: Киберпространство – это теперь наша новая реальность

Киберпространство – это теперь наша новая реальность, заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвященном кибербезопасности детей.

Киберпространство – это теперь наша новая реальность. Фото: ПАИ

«Киберпространство – это теперь наша новая реальность. Это такая же жизнь, только немножко другая, которая отличается лишь тем, что мы не видим порой собеседника, с кем общаемся, в отличие от нашей реальной жизни. Хочется, чтобы для детей киберпространство было безопасным, гигиеничным и полезным», – отметила она.

Общаясь на тему кибербезопасности с детьми, они сами отмечают те риски и угрозы, с которыми сталкиваются, подчеркнула Наталия Соколова. В первую очередь – это мошенники, предложения противоправного характера, которые касаются личности ребенка, они могут быть связаны как с курьерской деятельностью, так и с предложениями принять участие в каких-то несанкционированных вещах, и экстремистского характера, и порнографического характера, предложения принять участие в съемках интимного содержания за деньги, это то, что рассказывали дети.

«Наверное, самое распространенное – это кибертравля, кибербуллинг, который сегодня происходит в социальных сетях, то есть унижение, уничижение достоинства собеседника. При этом часто выявляется, что тот, кто является агрессором, он даже лично не знает, кого травит. Возможно, это самоутверждение, и здесь важно ребятам понимать, что в таких ситуациях надо просто блокировать, отказывать в общении с этим человеком», – заметила эксперт.

Также увеличилось количество пабликов, которые несут в себе деструктивный характер, суицидальный характер и агрессивно-насильственный характер действий. Детей туда активно вовлекают, отметила Наталия Соколова.

«Сложно понять, в чём интерес у тех злоумышленников, которые к этому детей подстрекают», – заключила она.

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