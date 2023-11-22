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Общество

Жители Пушкиногорского района продолжат сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Сбор гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, продолжается в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета

В нём принимают участие жители Пушкиногорского района, администрация муниципалитета, а также различные организации и индивидуальные предприниматели. Бойцам СВО передали продукты питания, консервы, гигиенические принадлежности, одежду, лопаты, ножовки и многое другое.

Кроме того, жители села Велье вяжут тёплые носки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. 

Ранее сообщалось, что жители Новоржевского района передали мёд для участников СВО.

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