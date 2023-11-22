Жители Пушкиногорского района продолжат сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

16:04, 22 ноября 2023, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, продолжается в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

В нём принимают участие жители Пушкиногорского района, администрация муниципалитета, а также различные организации и индивидуальные предприниматели. Бойцам СВО передали продукты питания, консервы, гигиенические принадлежности, одежду, лопаты, ножовки и многое другое.

Кроме того, жители села Велье вяжут тёплые носки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что жители Новоржевского района передали мёд для участников СВО.