Жители Пушкиногорского района продолжат сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
Сбор гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, продолжается в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».
В нём принимают участие жители Пушкиногорского района, администрация муниципалитета, а также различные организации и индивидуальные предприниматели. Бойцам СВО передали продукты питания, консервы, гигиенические принадлежности, одежду, лопаты, ножовки и многое другое.
Кроме того, жители села Велье вяжут тёплые носки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.
Ранее сообщалось, что жители Новоржевского района передали мёд для участников СВО.
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