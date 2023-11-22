Вторжение в личное: школьница из Пскова рассказала о поступающих в соцсетях киберугрозах

17:11, 22 ноября 2023, ПАИ

О поступающих в социальных сетях детям и подросткам киберугрозах рассказала член Детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, ученица Псковского гуманитарного лицея Анна Захарченко на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвященном кибербезопасности детей.

«У меня открытая страница, но как только мне поступают какие-либо сообщения о том, чтобы подработать или что-то в таком духе, я сразу блокирую. Постоянно пишут модельные школы. Также предлагают заработок», – отметила она.

Существуют паблики в социальной сети «ВКонтакте», где выкладывают фотографии людей с подписью «оцените» или предлагают какие-то темы для обсуждений и в комментариях пишут свое мнение – в основном негативное, объяснила Анна Захарченко.

«У меня в классе, в школе и в целом другие ребята из Пскова рассказывали про случаи, когда какие-то фотографии попадают другим людям, они их распространяют и начинается обсуждение буквально по всему городу среди всех школьников. Бывают локальные ситуации в классе, когда какой-то ученик чем-то выделился и его начинают обсуждать, создают отдельные чаты и продолжают развивать эту тему», – подчеркнула Анна Захарченко.

«Ребята редко рассказывают об этом взрослым, которые могли бы дать самый правильный совет – заблокировать эту страничку, удалить все и обратиться в полицию, если усматривают там унижение или клевету и так далее – это все-таки уголовно наказуемое деяние», – заметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Иногда взрослые узнают об этом поздно, когда ребенок уже совершил в отношении себя какие-то действия, заметила Наталия Соколова. «С удивлением для себя обнаружила, что родительские чаты пестрят этим явлением, когда кого-то включают, исключают, буллят, травят, размещают фотографии посторонних детей, обсуждают их характеристики. Мы практически каждую неделю выезжаем на такие конфликтные комиссии разбираться по факту», – заключила Наталия Соколова.