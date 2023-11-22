Обязательные уроки по кибербезопасности планируют ввести в школах России

19:22, 22 ноября 2023, ПАИ

Ввести обязательные уроки по кибербезопасности планируют в школах России. Об этом рассказал директор Регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов в медиацентре ПАИ на круглом столе, посвящённом кибербезопасности детей.

С точки зрения комитета по образованию, в работах, которые сейчас реализуются и на федеральном, и на региональном уровне, конечно, важна концепция информационной безопасности детей. Это Госдумой принято. В рамках этой концепции предполагается введение этих вопросов в школьный курс ОБЖ и информатики», – сказал он.

В вопросах кибербезопасности детей важна профилактическая работа с их родителями, и школы эту работу сейчас проводят, отметил Алексей Драгунов.

«Государство ведёт сейчас работу, чтобы нивелировать проблемы информационной безопасности», – подчеркнул спикер и заметил, что утечки из системы цифрового образования Псковской области не наблюдалось.