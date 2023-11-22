Более 250 участников собрал детско-родительский форум в Пскове

18:17, 22 ноября 2023, ПАИ

Более 250 участников собрал детско-родительский форум в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области











Учащиеся образовательных учреждений региона, родители и педагоги собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы образования, воспитания и взаимодействия между молодёжью и взрослыми.

Форум продлится до 24 ноября.

Участников ждут тренинги по тайм-менеджменту, основам ораторского мастерства, успешной коммуникации и семейным ценностям, лекции о кибербезопасности, встречи с областным уполномоченным по правам ребёнка, областное родительское собрание, фестиваль настольных игр и многое другое.

Организаторами форума являются АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и Ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области в рамках реализации программы «Регион для молодых» Росмолодёжи.