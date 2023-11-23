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Первенство СЗФО по волейболу пройдёт в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по волейболу среди юношеских команд до 18 лет пройдёт в зале спортшколы «Барс» в Пскове с 26 ноября по 3 декабря. Об этом сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Первенство СЗФО по волейболу пройдёт в Пскове. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

«Первенство СЗФО по волейболу среди юношей проходит в Пскове не в первый раз. Проводим турнир на достаточно высоком уровне. 26 ноября команды будут прибывать в Псков, и каждой команде будет предоставлена возможность провести опробование зала – тренировку. Она составляет час. В воскресенье вечером пройдёт судейская, по результатам которой десять команд из Мурманской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Калининградской, Псковской, Архангельской и Тверской областей, а также из республик Карелии и Коми вытянут жребий и разделятся на две группы. Каждая группа сыграет в круг. По результатам игр в группе у нас пройдут полуфиналы. Затем мы выйдем на финальную часть – игры за места, – пояснил Сергей Иванов. – Первый игровой день будет во вторник. Так как в группах по пять команд, каждой из них по очереди будет предоставлено право выходного дня».

26 ноября команды будут пребывать в Псков, и каждой команде будет предоставлена возможность провести опробование зала – тренировку – Сергей Иванов. Фото ПАИ

Также председатель заметил, что в таком возрасте игры уже получаются достаточно зрелищные. «Многие юноши задействованы в молодёжных командах. Это, например, «Динамо» из Ленинградской области, кто-то играл с молодёжным «Зенитом». Планируемое количество участников составляет 150 человек», – сказал он.

«Очень рады будем видеть болельщиков. Особенно на матчах команды Псковской области. Наши ребята немного младше, в основном это спортсмены 2008 года рождения. Предполагается, что в первой тройке будет команда Новгородской области. Остальных претендентов покажет игра. Мы настраиваемся на хорошую борьбу. Будем в первой шестёрке точно. В команде Псковской области есть спортсмены из Себежа, Невеля, Палкино и Пыталово. Остальные ребята псковские из спортивной школы «Бригантина», – поделился Сергей Иванов.

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