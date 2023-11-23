Совет по молодёжной политике при Псковской гордуме сообщил о планах работы

15:01, 23 ноября 2023, ПАИ

Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе планирует продолжать активную деятельность. О перспективах развития и новых мероприятиях рассказал председатель совета Александр Андреев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в четверг, 23 ноября.

«Надеемся не растерять мероприятия, которые уже реализуются, но также хотим разработать что-то новое», – отметил Александр Андреев.

Совет по молодёжной политике планирует продолжить традицию проведения профилактических мероприятий со школьниками, которые реализуются совместно с надзорными и правоохранительными ведомствами, в 2024 году. Такие мероприятия направлены в первую очередь на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, у школьников есть запрос на развитие бизнес-навыков и компетенций, поскольку они часто спрашивают, как начать своё дело. «Планируем проведение молодёжных бизнес-мероприятий. Школьники смогут разрабатывать свои бизнес-проекты под руководством опытных наставников, которые потом можно будет презентовать и реализовать. Мы планируем это реализовать в следующем году», – сказал Александр Андреев.

Кроме того, планируется проведение экологических мероприятий, а именно «Чистых игр», во время которых участники делятся на команды, кто соберёт больше мусора – тот победил. В таком формате субботник уже проводился в микрорайоне Овсище в Пскове.

Также планируют реализовать спортивные мероприятия, так как в Пскове проходит много соревнований и строится много спортивных площадок. «Мы будем реализовывать такие мероприятия, тем более такой опыт уже есть. Мы проводили массовые забеги и зарядки, приуроченные к различным мероприятиям», – заключил Александр Андреев.

Молодёжь активно включается в различного рода мероприятия и готова реализовать себя в разных направлениях, резюмировал Александр Андреев.