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Как формируется команда Псковской области по волейболу, рассказал эксперт

Как формируется юношеская команда Псковской области по волейболу, рассказал руководитель региональной федерации волейбола Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Как формируется команда Псковской области по волейболу, рассказал эксперт. Фото ПАИ

«Я с 13 октября вступил в должность президента областной федерации по волейболу. Здесь мы на совещании с активными членами федерации обсуждали вопрос о создании групп в социальных сетях, где мы можем обсуждать внутренние турниры. Тут на днях Остров выходил на связь. Говорят, что не о всех соревнованиях знают, а хотелось бы принимать участие. Здесь взаимодействие внутри области очень важно. Тренерский штаб, в частности главный тренер среди юношей Александр Гаврилов, налаживает связь между возрастами ребят и тренерами», – заявил эксперт.

«Я сам возглавляю команду юношей 2010-2011 годов рождения. Мы 9 декабря поедем на первенство до 14 лет в Вологду. Сейчас на эти соревнования мы можем отправить только одну спортивную школу, но в дальнейшем можно брать и сборную. У нас есть ребята 2010-2011 годов рождения в Печорах и Себеже, планируем в будущем их подтягивать», – поделился Сергей Иванов.

Также он отметил, что повышать сыгранность сборной помогает летняя база в Гдовском районе – детский оздоровительный лагерь «Радуга». «Там ребята в течение 21 дня проводят тренировочные сборы, где происходит слаживание. В этом сезоне мы приглашали команды из Санкт-Петербурга, и наши ребята с ними соревновались. Им было очень интересно. Опыт нарабатывается в процессе сборов», – резюмировал он.

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