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Ускорить темп строительства магистральных сетей в Борисовичах призвала подрядчика Наталья Фёдорова

Увеличить темп производства работ и ускорить подготовку исполнительной документации при строительстве магистральных сетей в Псковском районе призвала подрядчика глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ускорить темп строительства магистральных сетей в Борисовичах призвала подрядчика Наталья Фёдорова. Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в рамках комплексного освоения земельного участка под дальнейшее возведение жилых микрорайонов в Борисовичах продолжается. Прошла еженедельная планёрка на объекте вместе с представителем подрядчика ООО «Дом», – отметила Наталья Фёдорова.

По её словам, специалисты приступили к обратной засыпке траншей, в которых смонтирована напорная линия канализации. Кроме того, подрядчик установил оборудование под ливневые очистные сооружения и под канализационную насосную станцию на фундамент в котловане.

«В настоящий момент ведётся обратная засыпка, и вскоре будут проведены работы по благоустройству. Также завершаются работы по монтажу арматурного каркаса и опалубки под второй фундамент для КНС. Погодные условия уже подгоняют по срокам. В связи с этим необходимо ещё увеличить темп производства работ и ускорить подготовку исполнительной документации. Строительство реализуется под постоянным контролем администрации Псковского района и надзором инспектора Росстройконтроля», – заключила глава муниципалитета.

Напомним, что новый жилой квартал появится под Псковом. В него войдут 15 многоэтажных домов и детский сад. 

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