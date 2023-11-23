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Общество

Великолукский медколледж вошёл в топ-20 лучших учреждений среднего образования России

Великолукский медицинский колледж вошёл в топ-20 лучших учреждений среднего профессионального образования России, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Великолукский медколледж вошёл в топ-20 лучших учреждений среднего образования России. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Финал федерального конкурса «Большая перемена» прошёл в Нижнем Новгороде. Из восьми участников от Псковской области в финал вышли семь студентов Великолукского медколледжа.

После подведения итогов учебное заведение вошло в число 20-ти лучших учреждений среднего профессионального образования страны и получил грант в размере двух миллионов рублей. Кроме того, все семь студентов-финалистов получили денежные премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что грант предоставляется лучшей организации, имеющей образовательную лицензию и реализующей программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Ранее сообщалось, что школьники Псковской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов. С поздравлениями их встретили на железнодорожном вокзале в Пскове.

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Великолукский медколледж вошёл в топ-20 лучших учреждений среднего образования России
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