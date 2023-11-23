Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

20:26, 23 ноября 2023, ПАИ

Порывистый ветер и снег с дождём ожидаются на территории Псковской области, в связи с чем региональный филиал ПАО «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20.

Ранее сообщалось, что ночью 24 ноября на юге Псковской области ожидается сильный мокрый снег.