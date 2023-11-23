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Общество

Реконструкция очистных сооружений канализации завершается в Пушкинских Горах

Работы по реконструкции очистных сооружений канализации завершаются в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова после проверки помещения совместно с депутатом Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном.

Реконструкция очистных сооружений канализации завершается в Пушкинских Горах. Фото здесь и далее из Telegram-канала Оксаны Филипповой

Проект более чем двухлетний. Контракт заключён между муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных услуг» и ООО «Биокомпакт» на сумму более 101 млн рублей с учётом федеральных, региональных и муниципальных средств, отметила глава района.

По её словам, в ходе работ установили систему очистки сточных вод и опоры освещения, закончили монтаж оборудования, заасфальтировали территорию, возвели здания решёток и административно-бытовой корпус.

В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы, заключила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода в Пушкинские Горы предложили завершить раньше срока.

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