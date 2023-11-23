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Мария Грищук возглавит Псковский перинатальный центр

Мария Грищук станет главным врачом Псковского клинического перинатального центра. В ближайшее время будет подписан приказ о её назначении. Будущего руководителя учреждения с прохождением конкурсной комиссии поздравил во время встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мария Грищук. Скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Мария Петровна, в первую очередь хочу поздравить вас с победой в конкурсе на замещение должности главного врача нашего перинатального центра. Хозяйство вам досталось хорошее, большое, современное и принципиально важное со стратегической точки зрения для развития Псковской области. В ближайшее время будет подписан приказ о вашем назначении», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что Мария Грищук – врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ. Она с отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет, прошла обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «акушерство и гинекология» и имеет большой практический опыт работы в перинатальном центре Ростова-на-Дону. В Псковском клиническом перинатальном центре она работает с августа.

Напомним, предыдущий главврач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков покинул пост 6 октября по собственному желанию в связи с переходом на новую работу за пределами Псковской области.

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