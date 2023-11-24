Расследование убийства троих детей в Псковской области будет контролировать прокуратура
Расследование убийства троих детей в Псковской области будет контролировать прокуратура. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального надзорного ведомства.
«Прокуратурой области поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Псковской области по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в связи с обнаружением в г. Великие Луки и в Куньинском районе тел троих детей», – говорится в сообщении.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержана 34-летняя женщина.
Кроме того, сообщили в прокуратуре, будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.
Расследование убийства троих детей в Псковской области будет контролировать прокуратура
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