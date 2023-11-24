Виктор Андреев: Проведение уроков мужества особенно актуально во время СВО

11:39, 24 ноября 2023, ПАИ

Проведение уроков мужества в честь Дня Военной присяги в рамках проекта «Присягнувший единожды» очень актуально, особенно во время проведения СВО. Об этом ПАИ заявил председатель Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«В России в XVI–XVII веках простолюдин попадал в армию не добровольно, а по царскому указу. Чтобы пушкарь или стрелец попал в войско, требовалось поручение их товарищей. Это ручательство фиксировалось на бумаге – составлялся специальный документ, в котором уже служащие ратники гарантировали, что новобранец достоин находиться «в государевых полках». По петровскому уставу присяга должна была приноситься солдатами «при полку или роте, при распущенном знамени». Воины клялись «служить верно и послушно, во всём поступать так, как честному, верному, послушному, храброму и неторопливому солдату быть надлежит». После принесения присяги в строю присягающие подписывали индивидуальные клятвенные обещания – «присяжные листы». Далее ритуал принятие военной присяги в России периодически изменялся, но в основе своей сохранился до наших дней. При этом рекрут всегда клялся, что он будет служить верою и правдою государю императору, Его наследнику и Отечеству, затем трудовому народу», – отметил Виктор Андреев.

Он напомнил, что 21 ноября решением президента РФ впервые установлена памятная дата «День Военной присяги», которая будет отмечаться ежегодно.

«Проведение уроков мужества на эту тему очень актуально, особенно во время проведения СВО. Воспитание патриотов Родины всегда актуально. Проводя учебные сборы по основам военной службы на базе РУМЦ «Авангард», у нас есть час военно-патриотической работы, мы ежедневно проводим уроки мужества и один из них обязательно по военной присяге. Я благодарен комитету образования Псковской области за организацию и проведение этого мероприятия», – заключил Виктор Андреев.

Отметим, что в школах Псковской области прошли уроки мужества в рамках проекта «Присягнувший единожды». Мероприятия были приурочены ко Дню Военной присяги, который отмечается в России 21 ноября. Участие в них приняли почти восемь тысяч учащихся.