Почти полмиллиона туристов посетили Псковскую область с начала года

13:28, 24 ноября 2023, ПАИ

435 тысяч туристов посетили Псковскую область с января по октябрь этого года. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 14 %, а экскурсантов нас посетило 1,5 миллиона человек», – отметила она.

Кроме того, с мая по сентябрь (летний сезон) Псковскую область посетили более 260 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом эта цифра больше на 15 тысяч человек.

Марина Егорова также уточнила, что речь идёт о тех туристах, которые заселились в гостиницы и пробыли в регионе более одних суток. «Если посчитать всех тех, кто нам к нам приезжал, то цифра будет значительно больше», – резюмировала гостья медиацентра.