Стало известно время вылета задержанного самолета Москва – Псков

14:54, 24 ноября 2023, ПАИ

Вылет самолёта из московского аэропорта Внуково в Псков назначили сегодня, 24 ноября, на 15:00 мск, сообщил корреспонденту ПАИ директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

Отметим, что самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00, но из-за снегопада в Пскове и необходимости качественной расчистки взлетно-посадочной полосы аэродрома рейс неоднократно переносился, общее время задержки составляет семь часов. Пассажирам рейса выдавали купоны на питание и напитки.

Напомним, что вчера, 23 ноября, самолёт из московского аэропорта Внуково вылетел в Псков на 50 минут позже указанного в расписании времени.