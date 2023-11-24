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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Локнянском районе

Два автомобиля – Volkswagen и Chevrolet – столкнулись за деревней Прискуха Локнянского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Два человека пострадали в ДТП в Локнянском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, Volkswagen двигался со стороны Великих Лук, его развернуло, и он врезался в Chevrolet.

В результате ДТП пострадали два человека. От госпитализации они отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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