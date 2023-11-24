Два человека пострадали в ДТП в Локнянском районе

16:08, 24 ноября 2023, ПАИ

Два автомобиля – Volkswagen и Chevrolet – столкнулись за деревней Прискуха Локнянского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, Volkswagen двигался со стороны Великих Лук, его развернуло, и он врезался в Chevrolet.

В результате ДТП пострадали два человека. От госпитализации они отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.