Публикуем фотографии с места гибели мужчины при пожаре в Дновском районе
Публикуем фотографии с места гибели мужчины при пожаре в Дновском районе. 43-летний мужчина погиб в деревне Хотовань.
В населённом пункте загорелся жилой дом. Вызов поступил в 17:20 23 ноября. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Пожарным удалось спасти две хозпостройки. Дом полностью сгорел.
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