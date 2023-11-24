Публикуем фотографии с места гибели мужчины при пожаре в Дновском районе

15:57, 24 ноября 2023, ПАИ

Публикуем фотографии с места гибели мужчины при пожаре в Дновском районе. 43-летний мужчина погиб в деревне Хотовань.

В населённом пункте загорелся жилой дом. Вызов поступил в 17:20 23 ноября. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Пожарным удалось спасти две хозпостройки. Дом полностью сгорел.