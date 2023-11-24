Утренний рейс из Москвы в Псков вылетел с задержкой более чем на 8 часов

17:28, 24 ноября 2023, ПАИ

Утренний самолёт Москва – Псков вылетел из московского аэропорта Внуково в 16:36, сообщает читатель ПАИ.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00, но из-за снегопада в Пскове и необходимости качественной расчистки взлётно-посадочной полосы аэродрома рейс неоднократно переносился. Общее время задержки составило 8 часов 36 минут.

Напомним, что вчера, 23 ноября, самолёт из московского аэропорта Внуково вылетел в Псков на 50 минут позже указанного в расписании времени.