Администрация Великих Лук сообщила о взаимодействии со следствием по факту гибели троих детей

20:31, 24 ноября 2023, ПАИ

Администрация города Великие Луки взаимодействует со следственными органами по факту гибели троих детей в Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В ближайшее время администрация Великих Лук совместно с правительством Псковской области и компетентными службами проведет рабочее совещание по анализу всех имеющихся на данный момент фактов случившегося.

«Всё необходимое содействие следственным органам будет оказываться», – подчеркнули в администрации.