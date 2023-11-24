Администрация Великих Лук сообщила о взаимодействии со следствием по факту гибели троих детей
Администрация города Великие Луки взаимодействует со следственными органами по факту гибели троих детей в Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
В ближайшее время администрация Великих Лук совместно с правительством Псковской области и компетентными службами проведет рабочее совещание по анализу всех имеющихся на данный момент фактов случившегося.
«Всё необходимое содействие следственным органам будет оказываться», – подчеркнули в администрации.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2023
Более 2,7 млрд рублей АНО «Возрождение» направило в сохранение и популяризацию культурного наследия Псковской земли