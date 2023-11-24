Заседание межведомственной комиссии по факту гибели детей состоялось в Великих Луках

21:02, 24 ноября 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова провела в Великих Луках заседание межведомственной комиссии по факту гибели трёх несовершеннолетних детей на юге области. Комиссия создана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В заседании приняли участие представители сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, областной комиссии по делам несовершеннолетних, администрации города. В настоящее время проводится анализ мероприятий органов системы профилактики в отношении семьи, в которой погибли трое несовершеннолетних детей.

По итогам работы комиссии будет дана правовая оценка действиям органов исполнительной и муниципальной власти. «Проанализируем каждый этап, на котором компетентные структуры могли предотвратить случившееся. Если будут выявлены ошибки и недоработки, по итогам расследования будут приняты все необходимые решения», – заметил Михаил Ведерников.

Ранее на оперативном совещании глава региона обсудил с начальником регионального УМВД Алексеем Овсянниковым необходимые меры реагирования. В настоящее время подозреваемый задержан, идут следственные мероприятия.