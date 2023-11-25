Борис Елкин поздравил псковского школьника с успехом на форуме юных изобретателей в Китае

10:09, 25 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил ученика многопрофильного лицея №4 и воспитанника технопарка «Кванториум Псков» Илью Щембелова с успехом на форуме юных изобретателей CASTIC в Китае. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Илья – большой молодец и пример того, как нужно идти к своей цели. Ребенком он начинал с кружка робототехники, а теперь – победитель множества престижных научных конкурсов. Главное – не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, 11-классник разработал модель бионической кисти PHandR и стал серебряным призером конкурса среди 600 конкурсантов со всего мира.