Борис Елкин поздравил псковского школьника с успехом на форуме юных изобретателей в Китае
Глава Пскова Борис Елкин поздравил ученика многопрофильного лицея №4 и воспитанника технопарка «Кванториум Псков» Илью Щембелова с успехом на форуме юных изобретателей CASTIC в Китае. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
«Илья – большой молодец и пример того, как нужно идти к своей цели. Ребенком он начинал с кружка робототехники, а теперь – победитель множества престижных научных конкурсов. Главное – не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам», – подчеркнул Борис Елкин.
Напомним, 11-классник разработал модель бионической кисти PHandR и стал серебряным призером конкурса среди 600 конкурсантов со всего мира.
Борис Елкин поздравил псковского школьника с успехом на форуме юных изобретателей в Китае
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